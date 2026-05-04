Domenico Caliendo spuntano altri casi di organi congelati

Nuovi casi di organi conservati illegalmente sono emersi, tra cui quello di un bambino di due anni deceduto a febbraio in un ospedale di Napoli dopo aver ricevuto un cuore danneggiato in un trapianto. La vicenda riguarda il decesso di Domenico Caliendo e solleva interrogativi sulla gestione dei tessuti umani in ambito sanitario. Le autorità stanno ora indagando per chiarire i dettagli di questa vicenda e verificare eventuali responsabilità.

Quello di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito del trapianto di un cuore danneggiato, potrebbe non essere un caso isolato. Lo rivela all’Ansa l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, che lo scorso 28 aprile ha partecipato a Palazzo Madama (Roma) al convegno “Il dono della vita nel sistema trapiantologico”, organizzato dall’Aido (Associazione italiana per la donazione di organi) e promosso dai senatori Elena Murelli e Filippo Melchiorre con il patrocinio del Senato della Repubblica. “Altri casi di organi congelati”. La notizia, appresa solo oggi, è emersa durante l’intervento dei rappresentanti della compagnia aerea Avionord, con basi a Milano, Roma e Bergamo, che si occupa anche del trasporto di organi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi “congelati” Notizie correlate Domenico Caliendo, denunciati altri casi di organi ?congelati? oltre al suoOltre a quello del piccolo Domenico Caliendo, si sono verificati altri casi in cui l'organo da trapiantare è giunto a destinazione rovinato dalle... Domenico Caliendo morto col cuore bruciato, l’avvocato Petruzzi: “Anche altri casi di organi congelati”La denuncia in Senato dell'avvocato Francesco Petruzzi, che difende i genitori del piccolo Domenico Caliendo: "Si sono verificati anche altri casi di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Morte di Domenico Caliendo, fissati i nuovi interrogatori per i medici sotto inchiesta; Chi è Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo | Ho scoperto la verità sui giornali: ora voglio. Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi congelatiLa circostanza è emersa durante un convegno al Senato al quale ha partecipato anche l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo ... ilgiornale.it Domenico Caliendo morto col cuore bruciato, l’avvocato Petruzzi: Anche altri casi di organi congelatiLa denuncia in Senato dell'avvocato Francesco Petruzzi, che difende i genitori del piccolo Domenico Caliendo: Si sono verificati anche altri casi ... fanpage.it La denuncia in Senato dell’avvocato Francesco Petruzzi, che difende i genitori del piccolo Domenico Caliendo: “Si sono verificati anche altri casi di organi danneggiati da temperature basse durante il trasporto” - facebook.com facebook Il «Gran premio lotteria» di Agnano in memoria di Domenico Caliendo È intitolata alla memoria del piccolo Domenico Caliendo la settantasettesima edizione del «Gran premio lotteria», che si disputa domenica 3 maggio 2026 nell’ippodromo di Agnano. x.com