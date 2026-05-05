Stasera su Rai 2 alle 21:20 torna Francesca Fagnani con una nuova stagione di Belve Crime. La trasmissione si concentra sui casi del 5 maggio, offrendo approfondimenti e dettagli sui fatti accaduti in quella data. La puntata di questa sera introduce una serie di episodi che saranno trasmessi nelle prossime settimane, con un totale di più appuntamenti previsti.

Francesca Fagnani torna stasera su Rai 2 alle 21:20 con la nuova stagione di Belve Crime, lo spin-off dedicato alla cronaca nera: chi sono gli intervistati della prima puntata e per quante settimane ci farà compagnia la trasmissione Ad appena una settimana dalla conclusione del suo programma di culto, Francesca Fagnani è pronta a ripartire da stasera su Rai 2 con Belve Crime, lo spin-off a tinte nere giunto alla sua seconda stagione. La giornalista romana torna così a intervistare colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell'animo umano. Sullo sgabello di Belve Crime siederà chi ha incontrato il male perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belve Crime da stasera su Rai 2: i casi del 5 maggio, quante puntate vedremo

Notizie correlate

Belve Crime su Rai 2 con Francesca Fagnani: i casi di cronaca del 5 maggioFinito il ciclo di interviste scomode ai personaggi famosi, dal 5 maggio 2026 Francesca Fagnani si dedicherà alla cronaca nera nella nuova edizione...

Imma Tataranni 5 da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la stagioneStasera su Rai 1, in prima serata e in prima visione, andrà in onda la prima puntata di Imma Tataranni 5, che vedrà lo 'sceriffo di Matera' alle...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Torna Belve Crime, stasera su Rai 2: gli ospiti della prima puntata; Stasera in TV: a Belve Crime, Fagnani faccia a faccia con la mantide di Parma e il killer della Uno Bianca; Belve Crime, stasera in tv una nuova puntata: anticipazioni e ospiti; Torna Belve Crime: Fagnani riparte con Katherina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Le anticipazioni della prima puntata.

Stasera in TV: a Belve Crime, Fagnani faccia a faccia con la mantide di Parma e il killer della Uno BiancaBelve Crime torna su Rai 2 questa sera, tra gli ospiti, Katharina Miroslawa, Roberto Savi della Uno Bianca e Rina Bussone. badtaste.it

Torna Belve Crime da stasera: ci sarà anche Elisa True Crime: il suo ruoloTorna Belve Crime di Francesca Fagnani da questa stasera 5 maggio 2026 su Rai 2: ci sarà anche Elisa True Crime: ecco il suo ruolo e le interviste ... mondotv24.it

Belve Crime, chi è Roberto Savi: dalla Banda della Uno Bianca ai rapporti con i Servizi segreti L’ex poliziotto: «Avevamo protezione dagli “apparati”» - facebook.com facebook

Stasera su #Belve Crime torna la nuova puntata condotta da #FrancescaFagnani. In studio interviste a protagonisti di casi di cronaca nera italiana, con introduzioni e approfondimenti curati anche da #ElisaTrueCrime x.com