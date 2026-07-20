Semifinale da leggenda esulta il Montecavolo Diop show poi il lampo di Grossi | Baiso kappao
Nel match di semifinale, il Montecavolo ha vinto 5-4 contro Baiso. Diop ha segnato, seguito da un gol di Grossi al 100’. Durante la partita, sono stati effettuati cambi al 65’, 80’, 92’ e 100’. La squadra di casa ha concluso la partita con cinque marcature, mentre gli avversari hanno totalizzato quattro gol. La partita si è conclusa oltre il tempo regolamentare, con il gol decisivo di Grossi.
SPQM MONTECAVOLO 5 BAISO 4 SPQM MONTECAVOLO: Celeste, Boschiroli (65’ Filippo Benassi), Tanchis (92’ Rozzi), Ricozzi, Mattioli, Rinaldi, Fabio Piermattei, Mauro Piermattei, Diop (100’ Ezaim), Arduini (80’ Filippo Grossi), Arras. A disp.: Portioli, Sutti, Mattia Grossi, Manicardi. All.: Unni. BAISO: Costantino, Pavarini, Incerti, Tincani (54’ Ovi), Fiorini (70’ Palladini), Aprile, Simone Caputo, Pio Loco, Benassi (78’ Piccinini), Forchignone, Barozzi. A disp.: Pellesi, Casini, Samuele Caputo, Astolfi, Neri. All.: Borghi. Arbitro: Domenico Colloca (Baldanza – Cilloni; 4° uomo Sermolino). Reti: 14’, 16’, 51’, 74’ Diop; 33’, 94’ Barozzi; 60’ (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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