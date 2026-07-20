Semifinale da leggenda esulta il Montecavolo Diop show poi il lampo di Grossi | Baiso kappao

Notizia in breve

Nel match di semifinale, il Montecavolo ha vinto 5-4 contro Baiso. Diop ha segnato, seguito da un gol di Grossi al 100’. Durante la partita, sono stati effettuati cambi al 65’, 80’, 92’ e 100’. La squadra di casa ha concluso la partita con cinque marcature, mentre gli avversari hanno totalizzato quattro gol. La partita si è conclusa oltre il tempo regolamentare, con il gol decisivo di Grossi.