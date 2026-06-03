Akragas in finale di Coppa Italia | un lampo di Tripoli decide la semifinale contro il Priolo

L'Akragas ha conquistato la finale di Coppa Italia dopo aver battuto Priolo nella semifinale. La vittoria è arrivata grazie a un gol decisivo di Tripoli, che ha deciso il risultato. La squadra ha dimostrato determinazione e compattezza, superando l’avversario nel corso della partita. La finale si svolgerà nelle prossime settimane.

L'Akragas mette la firma sulla finalissima di Coppa Italia, superando l'ostacolo Priolo con una prova di forza, cinismo e sacrificio. In una Cassibile trasformata in una vera fornace dallo Scirocco e dalle temperature ben oltre i 30 gradi, la squadra di Sebi Catania ha saputo soffrire e colpire. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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