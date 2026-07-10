All'inizio della serata, il giocatore francese ha sbagliato un rigore decisivo, mancando un’opportunità importante. Poco dopo, ha segnato un gol che ha portato la squadra in vantaggio. La partita è proseguita con azioni intense, culminate in un suo gol decisivo. La squadra francese ha poi superato la fase eliminatoria, portando il giocatore al centro dell’attenzione per la sua prestazione.

Era cominciata male, la giornata della Francia e di Kylian Mbappé. Già si trattava di un anniversario amaro, per i Bleus, tanto quanto lo è dolce per noi italiani: il 9 luglio 2006 era la data della famosa finale di Berlino, nella quale gli Azzurri conquistarono la Coppa del Mondo sconfiggendo ai rigori proprio i cugini transalpini. Un sapore del tutto particolare, dunque, quello della semifinale di vent’anni dopo contro il Marocco. All’epoca, il leader della nazionale Zinedine Zidane aveva tradito le aspettative, lasciandosi trascinare dalle provocazioni di Marco Materazzi e terminando la sua carriera in modo inglorioso con la testata nei supplementari che ricordiamo tutti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mbappè, una notte da leone: prima il rigore sbagliato, poi lo show che vale la semifinale

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Come Mbappé ha risposto ai giocatori del Paraguay nel modo più glaciale possibile.

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