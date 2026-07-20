Il calendario ufficiale del semestre filtro Medicina 202627 prevede due date fisse per gli esami di profitto, necessari per accedere ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria. Le prove si svolgeranno in date stabilite durante l’anno accademico, con una struttura che include diverse materie. La pianificazione è stata resa pubblica, garantendo agli studenti un quadro chiaro delle sessioni di esame.

Il calendario è ufficiale. Il semestre filtro Medicina dell'anno accademico 20262027 avrà due appuntamenti fissi per gli esami di profitto, validi per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria. Le date sono state stabilite dal Decreto direttoriale n. 249 del 13 luglio 2026 firmato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Ogni studente dovrà misurarsi con tre insegnamenti e con una struttura delle prove identica su tutto il territorio nazionale.Le due date fissate per gli esamiIl decreto individua due sessioni distinte, entrambe con avvio alle ore 11. La prima prova si terrà giovedì 10 dicembre 2026, la seconda lunedì 11 gennaio 2027. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Semestre filtro Medicina 2026/27: date degli esami, materie e struttura delle prove

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Semestre filtro Medicina 2026/2027: guida completa a iscrizioni, scadenze e graduatorie

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