Test Medicina al via le iscrizioni al semestre filtro 2026-2027 | date esami previsti e novità

Le iscrizioni al semestre filtro di Medicina per l’anno accademico 2026-2027 sono aperte dal 13 luglio al 3 agosto, secondo un decreto del Ministero dell'Università e Ricerca firmato dalla ministra. Il processo riguarda gli studenti che intendono accedere al corso di laurea in Medicina, con dettagli su calendario, graduatoria e modalità di immatricolazione. Non sono state comunicate ulteriori modifiche o novità rispetto alle procedure degli anni precedenti.

Dal 13 luglio al 3 agosto sono aperte le iscrizioni al semestre filtro di Medicina, così come reso noto dal MUR nel relativo decreto firmato dalla ministra Anna Maria Bernini: tutte le novità su calendario, graduatoria e immatricolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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