Semestre filtro Medicina 2026 27 esami il 10 dicembre e l’11 gennaio | 31 domande per materia

Notizia in breve

Gli esami di profitto del semestre filtro per l’anno accademico 202627 si svolgeranno il 10 dicembre e l’11 gennaio. Ogni prova comprenderà 31 domande per materia. Il calendario riguarda l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria.