Semestre filtro Medicina 2026 27 esami il 10 dicembre e l’11 gennaio | 31 domande per materia
Gli esami di profitto del semestre filtro per l’anno accademico 202627 si svolgeranno il 10 dicembre e l’11 gennaio. Ogni prova comprenderà 31 domande per materia. Il calendario riguarda l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria.
Definito il calendario degli esami di profitto del semestre filtro per l’anno accademico 20262027, relativo all’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria. L'articolo Semestre filtro Medicina 202627, esami il 10 dicembre e l’11 gennaio: 31 domande per materia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Semestre Filtro Medicina 2026 come prepararsi al meglio
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