Seconda spaccata in due mesi da Alessandra Venturi | Mi sento impotente

Un negozio di calzature e abbigliamento in via Spaventa, Bergamo, è stato nuovamente oggetto di una spaccata in appena due mesi. Gli autori hanno rotto la vetrina, lasciando tre scatoloni pieni di vetro sul pavimento. La proprietaria ha commentato di sentirsi impotente di fronte a questi episodi. La scena si è verificata di notte, senza che ci siano state segnalazioni di tentativi di furto precedenti. La polizia sta indagando sugli eventi.

Bergamo. Tre scatoloni pieni di vetro sono la prima immagine che accoglie chi entra nel negozio di calzature e abbigliamento di Alessandra Venturi, in via Spaventa. Sono ciò che resta della seconda spaccata subita dall’attività in poco più di due mesi. Nella notte tra domenica e lunedì ad entrare in azione sarebbe stato un 31enne, che avrebbe agito insieme ad altri tre malviventi. Il gruppo ha infranto la vetrina utilizzando un martello frangivetro, inizialmente scambiato per un’ascia, per poi impossessarsi del registratore di cassa, dei 50 euro del fondo cassa, del telefono del negozio e della chiave per l’apertura della saracinesca. Per Venturi è il secondo colpo nel giro di poche settimane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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