Nuova spaccata nella notte in centro a Bergamo | colpita Alessandra Venturi in via Spaventa

Nella notte, un episodio di furto ha interessato una boutique situata in via Spaventa, nel centro di Bergamo. Un individuo ha forzato l’ingresso dell’attività commerciale, causando danni all’ingresso stesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. La proprietaria si è detta sconvolta per quanto accaduto, mentre le forze dell’ordine raccolgono le testimonianze dei presenti.

L’ALLARME. Nuova spaccata in centro a Bergamo: colpita nella notte la boutique Alessandra Venturi in via Spaventa. Rubate borse e scarpe. Indagini in corso, cresce la preoccupazione tra i commercianti. Nuova spaccata nel centro cittadino: a Bergamo in via Spaventa è stata colpita nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio la boutique Alessandra Venturi. Il negozio si trova ad angolo con via Quarenghi ed è a pochi metri dal Coin: si tratta di un negozio di moda femminile, a dare l’allarme sono stati alcuni commercianti della zona che hanno notato la vetrina sfondata e hanno dato avvisato la titolare. A dare l’allarme sono stati alcuni commercianti della zona che hanno notato la vetrina sfondata e hanno dato l’allarme.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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