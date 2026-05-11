Ennesima spaccata in centro | colpito il negozio di Alessandra Venturi in via Spaventa

Da bergamonews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, nel centro, si è verificato un nuovo episodio di danneggiamento a un negozio, questa volta in via Spaventa. Si tratta dell’ennesimo caso di spaccata che coinvolge attività commerciali della zona. La situazione si ripete con frequenza, mantenendo alta la tensione tra i commercianti locali. La polizia sta indagando sugli ultimi eventi, mentre la città continua a monitorare l’andamento di questi episodi.

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Bergamo. Ancora una volta. Una sequenza di episodi che, se non profuma ancora di allarmismo, poco ci manca. Nella notte tra domenica e lunedì un’altra spaccata si è consumata in centro, questa volta nel negozio di Alessandra Venturi in via Spaventa, a poche centinaia di metri dal Coin: un’attività specializzata nella vendita di scarpe, borse e abbigliamento. La titolare e i dipendenti hanno scoperto quanto accaduto nelle prime ore di lunedì mattina, 11 maggio, avvisati da alcuni commercianti della zona che avevano notato la vetrina sfondata. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero portato via delle borse e alcuni paia di scarpe.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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