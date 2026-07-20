Una società di pallacanestro femminile, con sede in città, ha annunciato la propria partecipazione alla serie A. La squadra, nata come passione di famiglia, si conferma un punto di riferimento nel movimento e si distingue come una delle poche in Italia a competere nel massimo campionato femminile. La società ha comunicato ufficialmente l’iscrizione alla prossima stagione, rafforzando il legame con il territorio e la tradizione cestistica locale.

Fucina di grandi campioni al maschile, ma nonostante manchi, una società leader del movimento e che partecipi alla serie A, Bologna si conferma Basket City anche al femminile. L’ultima riprovata conferma arriva dalla convocazione in nazionale Under 15 di Irene Secchiaroli, giocatrice del Peperoncino Libertas. Secchiaroli come è andata la recente esperienza azzurra al Torneo dell’Amicizia? "A livello personale molto bene, mi sono divertita con un bel gruppo, tra raduno e torneo è stato un periodo particolarmente impegnativo, ma mi porto a casa tanti ricordi importanti e una bella esperienza". Raduno in Italia poi la partenza in Spagna. "Sono stati 17 giorni di allenamento e partite in cui ho imparato tanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Secchiaroli "Una passione tutta di famiglia"

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