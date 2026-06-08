Parco aperto 2026 | a villa Lascaris una giornata tra natura gioco e benessere per tutta la famiglia
Il 21 giugno, dalle 14 alle 20.30, si svolge a Villa Lascaris a Pianezza la sesta edizione di Parco Aperto. L'evento, dedicato a famiglie, bambini e ragazzi, celebra il solstizio d'estate con attività all'aperto, giochi e momenti dedicati al benessere. La giornata include iniziative di vario genere incentrate sulla natura e sulla cultura, con l'obiettivo di offrire un'occasione di incontro e divertimento per tutte le età.
Domenica 21 giugno, dalle 14 alle 20.30, Villa Lascaris a Pianezza ospita la sesta edizione di Parco Aperto, l'evento dedicato a famiglie, bambini e ragazzi per celebrare il solstizio d'estate tra natura, cultura e attività all'aria aperta. Per un pomeriggio il parco storico della Villa si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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