Parco aperto 2026 | a villa Lascaris una giornata tra natura gioco e benessere per tutta la famiglia

Notizia in breve

Il 21 giugno, dalle 14 alle 20.30, si svolge a Villa Lascaris a Pianezza la sesta edizione di Parco Aperto. L'evento, dedicato a famiglie, bambini e ragazzi, celebra il solstizio d'estate con attività all'aperto, giochi e momenti dedicati al benessere. La giornata include iniziative di vario genere incentrate sulla natura e sulla cultura, con l'obiettivo di offrire un'occasione di incontro e divertimento per tutte le età.