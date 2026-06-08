Al ballottaggio di Arezzo, il candidato del centrodestra ha ottenuto oltre il 10 per cento di voti in più rispetto allo sfidante del centrosinistra, risultando eletto sindaco. Comanducci, noto per aver avviato una startup in California e gestire un hotel di famiglia, ha anche una forte passione per lo sport. La vittoria si è concretizzata con un margine chiaro, senza contestazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle preferenze o sui numeri esatti delle schede valide.

Arezzo, 8 giugno 2026 – Al ballottaggio non c’è stata storia. Marcello Comanducci (centrodestra) ha ottenuto oltre il 10 per cento in più dei consensi rispetto allo sfidante (centrosinistra) Vincenzo Ceccarelli ed è stato eletto sindaco di Arezzo. Aretino doc, classe 1974 (dunque 52 anni), figlio di Piero Comanducci, Marcello Comanducci è un imprenditore, padre di due figli. Le tre startup (poi vendute). Ha fondato tre startup (Net Style, Esimple e Livemote, quest’ultima con sede in California) che hanno avuto successo diventando aziende leader nel settore digitale e una volta maturate cedute a New Changer, un gruppo industriale di rilevanza nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marcello Comanducci, chi è il sindaco di Arezzo: le startup (una in California), l’hotel di famiglia, la passione per lo sport

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marcello Comanducci | Intervista al candidato sindaco di Arezzo | PODCAST

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo

Arezzo al ballottaggio: si elegge il sindaco tra Vincenzo Ceccarelli e Marcello ComanducciArezzo va al secondo turno per l’elezione del sindaco, con votazioni domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Temi più discussi: Comanducci e Ceccarelli al ballottaggio: ecco la scheda. La guida al voto; Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo, la città resta al centrodestra; Arezzo, scocca l’ora del ballottaggio fra Ceccarelli e Comanducci. La guida al voto e il facsimile della scheda; Il braccio di ferro tra Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci: sfida all'ultima stoccata nella redazione del Corriere. I candidati scoprono tutte le carte.

Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo x.com

Lo speciale sulle elezioni comunaliUrne chiuse e spoglio in corso ad Arezzo, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali. A sfidarsi sono Marcello Coman ... tg24.sky.it

Risultati ballottaggio Arezzo: elezioni comunali 2026, ecco chi è il nuovo sindacoLa sfida tra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli. Seggi chiusi, ecco i risultati in tempo reale ... msn.com