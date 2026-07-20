Un allenatore ha commentato positivamente il primo giorno di ritiro e la prima uscita stagionale. Ha evidenziato che i giocatori mostrano una buona predisposizione al lavoro e si sono presentati con entusiasmo. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante le sessioni. La squadra ha completato con successo le prime esercitazioni e si prepara per le prossime fasi di preparazione.

Soddisfatto di questo primo scorcio di ritiro e della prima uscita stagionale, mister Attilio Tesser. "C’è una buona predisposizione al lavoro - attacca l’allenatore - Qui a Toano ci troviamo bene dal campo al cibo dell’albergo e in questo momento abbiamo bisogno di conoscerci e trovarci in campo con un’unità di intenti che nasce anche dallo spogliatoio. In questa amichevole abbiamo cercato dei fraseggi che stiamo provando in questi primi giorni per un minimo di lavoro tattico e l’impegno c’è stato. Il problema del calciomercato esiste, sperando che se qualcuno vuole andare lo faccia presto così da lavorare sul gruppo. Libutti (che ieri ha formalizzato il contratto, ndr)? È un giocatore che conosco ed è amato da tutti, si metterà a disposizione come esterno di destra, sicuramente è un ragazzo positivo sul campo e dentro lo spogliatoio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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