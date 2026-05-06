Papa Leone a Trump | Se qualcuno vuole criticarmi lo faccia con la verità

Il Papa ha risposto a un attacco di Donald Trump affermando che chi desidera criticarlo dovrebbe farlo basandosi sui fatti veri. La dichiarazione del Papa è arrivata a seguito delle recenti dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti, che aveva rivolto delle accuse nei suoi confronti. Domani, in Vaticano, è previsto l’arrivo del Segretario di Stato Rubio. La situazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti.

Le parole di Papa Leone in risposta all’attacco di ieri di Donald Trump. E domani in Vaticano arriva il Segretario di Stato Rubio. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone a Trump: “Se qualcuno vuole criticarmi lo faccia con la verità” Papa Leone a Trump: Se qualcuno vuole criticarmi lo faccia con la verità Notizie correlate Papa Leone XIV dopo gli attacchi di Trump: “Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo lo faccia”Papa Leone XIV ha risposto all’ennesimo attacco di Donald Trump, lasciando Castel Gandolfo. Papa Leone XIV risponde a Trump: "Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità"“La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo che lo faccia con la verità. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trump torna all'attacco del Papa. Leone: 'La mia missione è il Vangelo'; Trump: Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. La replica: mai sostenuto l’atomica, chi mi critica dica la verità; Il nuovo attacco di Trump e la risposta del Papa: Chi mi critica lo faccia con la verità; Pericoloso per i cattolici: Trump alza lo scontro con Papa Leone XIV. Il Papa risponde duramente a Trump: La missione della Chiesa è il Vangelo, non le armiSono pacate ma ferme le parole di Papa Leone XIV. Uscendo da Castel Gandolfo, attorniato dai microfoni dei giornalisti, il Pontefice sottolinea che la Chiesa si esprime da anni contro le armi nucleari ... tg.la7.it Trump torna all'attacco del Papa. Leone: 'La mia missione è il Vangelo'Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Alla vigilia del viaggio a Roma del suo segretario di Stato, Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV complicando ulteriormente la già spinosa ... ansa.it Pompei e Napoli si preparano ad accogliere Papa Leone, ecco i preparativi per l'8 maggio. #ilmattino #pompei #napoli #papaleone - facebook.com facebook Grazie al cielo papa Leone riparte da #Paceminterris: nell'era atomica la guerra come strumento di giustizia non esiste x.com