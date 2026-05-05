Papa Leone XIV ha lasciato Castel Gandolfo e ha commentato gli attacchi di Donald Trump, affermando che la missione della Chiesa è predicare il Vangelo. Ha aggiunto che se qualcuno desidera criticarlo per questa attività, può farlo, ma deve farlo con sincerità. La sua dichiarazione arriva in risposta alle recenti dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti. Nessun altro dettaglio è stato fornito durante il suo intervento.

Papa Leone XIV ha risposto all’ ennesimo attacco di Donald Trump, lasciando Castel Gandolfo. “La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro le armi nucleari. Desidero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio”. “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”, aveva dichiarato Trump durante un’intervista al canale Salem News. “Immagino che, se dipendesse dal Papa, per lui andrebbe benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare “. Tajani: “Attacchi al Santo Padre né accettabili né utili a causa pace”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV dopo gli attacchi di Trump: “Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo lo faccia”

Papa Leone XIV replica a Trump: Non ho paura della sua amministrazione. Il Vangelo non deve...

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