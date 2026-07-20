“ Se qualcuno va in vacanza a Capo Rodoni. ci saluti i nostri lettini “: così si legge nella didascalia di un video pubblicato sulla pagina Facebook del circolo Onde Chiare di Reggio Emilia. Il motivo è presto spiegato: due anni fa, in una sola notte, dal circolo sparirono 350 lettini sistemati intorno alla piscina, per un valore complessivo di circa 45 mila euro. La vicenda è tornata d’attualità, come racconta Il Messaggero, quando una turista italiana in vacanza a Capo Rodoni, promontorio sull’Adriatico non distante da Durazzo, ha riconosciuto i lettini con il marchio Onde Chiare. A quel punto ha contattato i proprietari del circolo per segnalare il ritrovamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Se qualcuno va in vacanza a Capo Rodoni ce li saluti”: 350 lettini rubati a Reggio Emilia ricompaiono su una spiaggia in Albania

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Lettini rubati a Reggio Emilia ricompaiono su una spiaggia in Albania: «Non riusciamo a riprenderli»

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Ritrovati in Albania 350 lettini rubati a Reggio EmiliaNel giugno 2024, un furto di 350 lettini si è verificato presso il circolo Onde Chiare di Reggio Emilia.

Temi più discussi: Lettini rubati a Reggio Emilia, ritrovati dopo 2 anni in uno stabilimento in Albania; A Reggio Emilia due anni fa sparirono 350 lettini da una piscina: Ritrovati in un lido in Albania, anche il primo ministro è intervenuto ma non ce li restituiscono; Lettini rubati a Reggio Emilia, ritrovati in Albania dopo due anni; Lettini rubati due anni fa ricompaiono in Albania: Sappiamo dove sono, non riusciamo a riprenderli\\.

Lettini rubati a Reggio Emilia ritrovati sulle spiagge albanesi x.com

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