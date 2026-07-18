Due anni dopo la scomparsa, 350 lettini di uno stabilimento di Capo Rodoni sono stati trovati in un lido in Albania. La scritta originale sui lettini conferma la provenienza. I gestori del circolo Onde Chiare, una delle principali strutture estive di Reggio Emilia, sono coinvolti in una disputa legale internazionale. Anche il primo ministro ha preso parte alla vicenda, ma i lettini non sono ancora stati restituiti.

Parlano reggiano, i comodi lettini dello stabilimento balneare di Capo Rodoni in Albania. E a confermarlo c’è pura la scritta originaria. Sono impegnati in un’intricata contesa legale internazionale, i gestori del circolo Onde Chiare, una delle più note strutture estive di Reggio Emilia. Nel giugno 2024, la piscina era stata al centro di un furto complesso. Nella notte del 19 giugno 2024, una squadra di ladri ha sfondato le recinzioni sul retro e poi ha caricato circa 350 lettini, tutti quelli stipabili nel mezzo, per un valore complessivo vicino ai 45mila euro. Per un anno, non si sono avute notizie. Nell’estate 2025, una turista di Reggio... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - A Reggio Emilia due anni fa sparirono 350 lettini da una piscina: «Ritrovati in un lido in Albania, anche il primo ministro è intervenuto ma non ce li restituiscono»

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