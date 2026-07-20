Scusate non ce la faccio Mondiali il pianto disperato dopo la finale | crolla e se ne va VIDEO

Dopo la finale dei Mondiali 2026, il commissario tecnico dell’Argentina si è commosso e ha pianto durante la conferenza stampa, interrompendo il discorso. La squadra argentina aveva perso contro la Spagna.

La sconfitta nella finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna ha lasciato il segno anche su Lionel Scaloni. Il commissario tecnico dell’ Argentina non è riuscito a trattenere l’emozione al termine della partita e, durante la conferenza stampa, è scoppiato in lacrime davanti ai giornalisti, interrompendo il proprio intervento. L’ Albiceleste è stata battuta per 1-0 ai tempi supplementari, al termine di una finale estremamente combattuta disputata negli Stati Uniti. Un ko che ha consegnato il titolo mondiale alla Spagna e ha chiuso un ciclo ricco di successi per la nazionale argentina. Terrible el final de la conferencia de prensa de Scaloni. Se fue llorando desconsolado. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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