Gruppo di studenti picchia due docenti il video | Ti faccio saltare la testa La rabbia social | Non se ne può più

Un video diffuso su Facebook mostra due insegnanti aggrediti da un gruppo di studenti, con uno di loro che dice: “Ti faccio saltare la testa”. La pubblicazione ha suscitato un'ondata di commenti di sdegno sui social media, con molte persone che esprimono preoccupazione per la situazione. L’immagine cattura un episodio di violenza che si è verificato in un contesto scolastico, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e sollevando interrogativi sulla gestione del comportamento degli studenti.

Un video pubblicato su Facebook da Gaetana Russo (Avvocato, funzionario del MIT, Deputata per Fratelli d'Italia) ha acceso un’ondata di reazioni indignate online. Nelle immagini, girate a Parma, si vedono alcuni studenti aggredire dei docenti davanti alla scuola, mentre si sentono urla, minacce e momenti di forte tensione. Il filmato, rapidamente condiviso sui social, ha raccolto decine di commenti tra rabbia, amarezza e richieste di interventi immediati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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13enne accoltella la prof a scuola in diretta sui social - Vita in diretta 26/03/2026

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