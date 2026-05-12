Lazio-Inter Sarri si alza e se ne va | Scusate ma oggi sconcerto in sala

Da liberoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Imprevisto e un certo imbarazzo nel corso della conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia della finalissima di Coppa Italia all'Olimpico tra la sua Lazio (padrona di casa) e l' Inter appena laureatasi campione d'Italia. Il tecnico toscano a un certo punto del tradizionale incontro con i giornalisti si è alzato e ha abbandonato la sala nell'incredulità generale, compresa quella del suo giocatore Zaccagni recuperato per mercoledì sera. Motivo? Un bisogno impellente di una sigaretta. "Vorrei andare a fumare - spiega senza fare una piega e con grande sincerità Sarri -, oggi è stata una giornata bruttissima ". Per il resto, il mister.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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