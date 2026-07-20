A Miami, iscrivere un bambino a una scuola calcio può arrivare a costare tra i 5.000 e gli 8.000 dollari all’anno, equivalenti a circa 7.000 euro. Le strutture sportive spesso dispongono di stadi con capacità fino a 20.000 posti, mentre le classi di formazione sono molto costose. Le tariffe e le dimensioni degli impianti si confrontano con i costi delle scuole private italiane, creando un modello di sport e formazione molto diverso rispetto all’Italia.

Sapete che mandare un figlio alla scuola calcio a Miami può costare 5.000, anche 8.000 dollari all’anno? Fanno 7.000 euro, più o meno il costo di una scuola privata in Italia. Il Mondiale ha aiutato a scoprire un mondo, perché gli Stati Uniti non sono lontani come nel 1994 ma sanno ancora sorprendere. In una città come Miami, c’è una scuola calcio, la Little Haiti F.C., che sul sito scrive: “Siamo l'unica academy gratuita della Florida, seguiamo 175 bambini provenienti da una popolazione eterogenea di famiglie svantaggiate”. La maggioranza dei giocatori è haitiana perché Haiti è appena oltre Cuba, ma questo conta il giusto. Conta che sia un’eccezione, perché altrove il calcio non è per tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scuole calcio da 7.000 euro e stadi da 20 mila posti al liceo. Il pallone negli States è un altro mondo

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