Banca Ifis | con i nuovi stadi in Italia il calcio avrebbe fino a 5,3 milioni di spettatori in più Da Euro 2032 impatto da 4,6 miliardi di euro

L’ammodernamento degli stadi di calcio in Italia potrebbe portare a un aumento di 5,3 milioni di spettatori rispetto agli attuali numeri. Quattro miliardi e 600 milioni di euro sarebbero generati dal 2032, grazie a un incremento di 1,3 miliardi di euro in investimenti diretti sul territorio. Questa trasformazione mira a far colmare il divario con le principali leghe europee.

L’ammodernamento degli stadi di calcio in Italia porterebbe ad un potenziale aumento di 5,3 milioni di spettatori per il pallone nostrano e ad una spesa diretta sul territorio pari a 1,3 miliardi di euro che consentirebbe al nostro sistema calcistico di colmare il gap con le maggiori leghe europee. L’arrivo di Euro 2032 nel nostro Paese, inoltre, consentirebbe all’Italia di sfruttare un grande evento per creare una legacy solida e duratura nel tempo, sulla scia di quanto fatto recentemente con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sono queste le principali evidenze di “Nuovi stadi ed Euro 2032: quando infrastrutture e grandi eventi diventano valore”, il focus dell’Osservatorio sullo Sport System 2026 che Banca Ifis ha presentato venerdì 5 giugno a Parma in occasione del Festival della Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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IL NUOVO STADIO DI INTER E MILAN | MAROTTA a VALORI IN CAMPO

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