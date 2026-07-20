Il modello 45-bis, previsto dal decreto sicurezza, è stato applicato per la prima volta a Teramo e ora anche a Bologna. Questa misura riguarda il procedimento di gestione di casi specifici legati a ricostruzioni di eventi e cause di decessi. La sua applicazione è stata avviata nel contesto di un procedimento riguardante la morte di un cittadino straniero, con l’obiettivo di chiarire le circostanze e le responsabilità.

L’applicazione dello “scudo” previsto dal decreto sicurezza nel caso di Bologna – per ricostruire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir – non è il primo banco di prova del nuovo “scudo” introdotto dal decreto Sicurezza per i casi in cui un fatto di reato appaia fin dall’inizio commesso in presenza di una causa di giustificazione. Il procedimento aperto rappresenta infatti una delle prime applicazioni della nuova disciplina, ma un precedente era già stato registrato all’inizio di luglio a Teramo quando un uomo era morto durante un inseguimento dei carabinieri. La novità normativa, contenuta nell’articolo 12 del decreto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Scudo del decreto Sicurezza, Bologna non è il primo caso: il debutto del modello 45-bis già a Teramo

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FSP TG NEWS 14 marzo 2026 DL Sicurezza. Quale politica vorrebbe affossarlo a spese di tutti

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Temi più discussi: Sicurezza, chi si difende da un reato non è tenuto a risarcire; Il canto delle sirene della sicurezza; Verisure estende la protezione oltre mure domestiche col nuovo allarme con scudo perimetrale; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 luglio: la rassegna stampa.

Chi commette un reato con 'causa di giustificazione' non è più automaticamente indagato, ma iscritto in un registro ad hoc: lo prevede il decreto sicurezza, che ha avuto il via libera finale alla Camera ad aprile. A Bologna, nel caso del 42enne morto dopo esser x.com

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