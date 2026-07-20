Scopri i benefici del limone le sue proprietà nutrizionali i rimedi naturali e le controindicazioni Guida completa per il benessere

Da amica.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata pubblicata una guida che illustra i benefici del limone, evidenziandone le proprietà nutrizionali, i rimedi naturali e le controindicazioni. Il testo descrive il limone come un agrume molto utilizzato in cucina e nel benessere naturale, grazie alla presenza di vitamina C, flavonoidi e altre sostanze bioattive. La pubblicazione si propone come una risorsa completa per chi desidera conoscere meglio questo alimento.

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Il limone è uno degli agrumi più apprezzati sia in cucina sia nell’ambito del benessere naturale. Grazie al suo contenuto di vitamina C, flavonoidi e altre sostanze bioattive, rappresenta un alimento prezioso da inserire in un’alimentazione varia ed equilibrata. Aiuta ad assorbire il ferro dagli alimenti e può essere un valido alleato per salvaguardare la salute dei reni. Oltre a conferire gusto e freschezza alle preparazioni, viene spesso utilizzato nella tradizione popolare come rimedio naturale, anche se è importante distinguere i benefici supportati dalla ricerca scientifica dalle credenze prive di fondamento. Le proprietà del limone: a quale organo fa bene?. 🔗 Leggi su Amica.it

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