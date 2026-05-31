Un praticante di qi gong è stato denunciato per aver subito un infortunio durante una sessione. La polizia ha sequestrato attrezzature e documenti relativi alla disciplina, mentre le indagini si concentrano sulle tecniche adottate e sulle eventuali controindicazioni. La pratica coinvolge movimenti lenti, respirazione e postura, ma non sono stati ancora chiariti i rischi associati. Nessuna persona è stata ancora ascoltata in modo ufficiale.

Il qi gong è una pratica tradizionale cinese basata su movimenti lenti, respirazione, postura e concentrazione mentale. Non è una ginnastica dimagrante, non è yoga e non è una cura medica, ma può aiutare a migliorare equilibrio, mobilità, consapevolezza corporea e gestione dello stress. Si pratica con esercizi semplici, spesso in piedi, adatti anche a chi cerca un’attività dolce e a basso impatto. I benefici più studiati riguardano soprattutto il benessere psicofisico, la coordinazione, il rilassamento e, in alcuni casi, la qualità del sonno. Negli ultimi anni il qi gong è entrato sempre più spesso nelle routine wellness, proprio perché non richiede prestazioni intense né grande flessibilità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Qi gong, cos’è, come si pratica, quali sono i benefici, gli esercizi di base, le posizioni, le differenze con lo yoga e le possibili controindicazioni.

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Corpo Pieno di Dolori Esercizi di Qi Gong per la Guarigione Emotiva

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