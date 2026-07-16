La linfa di betulla è un rimedio naturale utilizzato per favorire il drenaggio e la depurazione dell’organismo. È spesso impiegata da chi avverte gonfiore, ritenzione idrica e sensazione di pesantezza alle gambe. Tuttavia, è importante conoscere le proprietà, i benefici, i limiti e le eventuali controindicazioni prima dell’uso. La bevanda viene apprezzata per la sensazione di leggerezza che può offrire, anche se non sostituisce trattamenti medici specifici.

La linfa di betulla è uno di quei rimedi naturali che piacciono a chi cerca una sensazione di leggerezza, soprattutto quando il corpo sembra trattenere liquidi, le gambe sono più pesanti e ci si sente un po’ gonfie. Si ricava dalla betulla, in particolare dalla betulla bianca, ed è una bevanda vegetale molto acquosa, dal sapore delicato e leggermente dolce. Negli ultimi anni è diventata una piccola star del mondo wellness. Si beve pura, diluita in acqua, sotto forma di succo, integratore liquido o gocce. Viene associata soprattutto al drenaggio, alla depurazione e alla sensazione di corpo più leggero. Ma qui conviene essere molto chiare: la linfa di betulla non fa dimagrire, non scioglie i grassi e non cancella la ritenzione idrica da sola. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La linfa di betulla è un rimedio naturale usato per drenaggio e depurazione. Ecco proprietà, benefici, limiti e controindicazioni da conoscere

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