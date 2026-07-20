Durante un evento a Minori, nella cornice degli Appuntamenti d’Estate 2026, un confronto tra una giornalista e un conduttore televisivo si è trasformato in un acceso litigio. La discussione, che doveva riguardare la presentazione di un libro, si è infiammata improvvisamente, attirando l’attenzione del pubblico. Le due figure si sono scambiate parole dure, con toni sempre più accesi, mentre gli spettatori osservavano sbigottiti.

Doveva essere una tranquilla conversazione dedicata alla presentazione del libro Mala – Roma Criminale, ma l’incontro tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo, andato in scena a Minori durante gli Appuntamenti d’Estate 2026, ha preso una piega del tutto inattesa. Nel corso dell’intervista non sono mancati momenti di forte imbarazzo, con la giornalista che ha contestato apertamente alcune domande del collega, dando vita a un confronto acceso che ha sorpreso anche il pubblico presente. Imbarazzo e tensione tra Gigi Marzullo e Francesca Fagnani: la prima domanda della discordia. Il primo momento di attrito è arrivato quando Marzullo ha affrontato il tema della maternità. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Scoppia un litigio tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo, quanta tensione: lo scontro arriva alle stelle, pubblico basito

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“Ti rispondo per farti felice, ma chiedere ‘perché non sei diventata madre?’ nel 2026 non è opportuno”, “Non è vero, ogni domanda è giusto porla”: scintille tra Francesca Fagnani e Gigi MarzulloDurante un’intervista a Minori, un confronto tra la giornalista e il conduttore si è trasformato in uno scambio di battute accese.