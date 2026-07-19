Scontro tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo dopo la domanda sulla maternità | Ti rispondo per farti felice
Doveva essere una tranquilla chiacchierata tra colleghi, si è invece trasformata in un botta e risposta ruvido: protagonisti della vicenda Francesca Fagnani e Gigi Marzullo. La conduttrice di “Belve” e il giornalista si sono trovati a Minori, sulla Costiera Amalfitana, nella serata in programma per l’evento Appuntamenti d’Estate 2026. A un certo punto Marzullo ha fatto una domanda sulla maternità e Fagnani ha replicato in modo infastidito. Francesca Fagnani contro Gigi Marzullo: tensione per la domanda sulla maternità Marzullo: "Sto parlando in stile belva" Nervi tesi anche sul tema "simpatia" La vita privata di Francesca Fagnani e Gigi... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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“Ti rispondo per farti felice, ma chiedere ‘perché non sei diventata madre?’ nel 2026 non è opportuno”, “Non è vero, ogni domanda è giusto porla”: scintille tra Francesca Fagnani e Gigi MarzulloDurante un’intervista a Minori, un confronto tra la giornalista e il conduttore si è trasformato in uno scambio di battute accese.
Belve, Francesca Fagnani e la domanda sulla maternità: il confronto con MarzulloFrancesca Fagnani, conduttrice di Belve, è stata ospite di un'intervista su un altro programma, dove ha ricevuto una domanda sulla maternità, un...
Temi più discussi: Marzullo intervista Fagnani in piazza, botta e risposta con scintille: Domanda inopportuna; Simona Ventura: Lele Mora mi disse che un figlio mi avrebbe rovinato la carriera. La paresi di Bell? Me ne accorsi in studio con...; MystFest: il racconto investigativo tra tra podcast, cronaca e letteratura; Quando Benedetta Rossi e Marco Gentili raccontavano i figli mai arrivati: oggi sono partiti per una doppia adozione.
Una domanda detta sul palco ha trasformato un incontro pubblico in un confronto tesissimo, con Francesca Fagnani che ha fermato subito il gioco di Marzullo. Il punto non era solo la risposta, ma il confine che secondo lei non andava oltrepassato davanti al p facebook
#FrancescaFagnani ha contestato a Gigi Marzullo una domanda sulla maternità durante un incontro pubblico a Minori, definendola inopportuna e invasiva. Il confronto, davanti alla platea, si è chiuso con l’invito della conduttrice a proseguire. x.com
Francesca Fagnani e Gigi Marzullo, battibecco al veleno: Perché non hai figli?. E lei ribatte: Ti sto antipaticaQuella che doveva essere una conversazione dedicata ai libri e al giornalismo si è trasformata in un confronto a suon di battute ironiche. Durante Appuntamenti d’Estate 2026, ... leggo.it
Non è una domanda da fare nel 2026: Francesca Fagnani gela Gigi Marzullo, il video del botta e rispostaUn incontro pubblico a Minori, sulla Costiera Amalfitana, per la presentazione del nuovo libro ... msn.com