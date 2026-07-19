Doveva essere una tranquilla chiacchierata tra colleghi, si è invece trasformata in un botta e risposta ruvido: protagonisti della vicenda Francesca Fagnani e Gigi Marzullo. La conduttrice di “Belve” e il giornalista si sono trovati a Minori, sulla Costiera Amalfitana, nella serata in programma per l’evento Appuntamenti d’Estate 2026. A un certo punto Marzullo ha fatto una domanda sulla maternità e Fagnani ha replicato in modo infastidito. Francesca Fagnani contro Gigi Marzullo: tensione per la domanda sulla maternità Marzullo: "Sto parlando in stile belva" Nervi tesi anche sul tema "simpatia" La vita privata di Francesca Fagnani e Gigi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo dopo la domanda sulla maternità: "Ti rispondo per farti felice"

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“Ti rispondo per farti felice, ma chiedere ‘perché non sei diventata madre?’ nel 2026 non è opportuno”, “Non è vero, ogni domanda è giusto porla”: scintille tra Francesca Fagnani e Gigi MarzulloDurante un’intervista a Minori, un confronto tra la giornalista e il conduttore si è trasformato in uno scambio di battute accese.

Belve, Francesca Fagnani e la domanda sulla maternità: il confronto con MarzulloFrancesca Fagnani, conduttrice di Belve, è stata ospite di un'intervista su un altro programma, dove ha ricevuto una domanda sulla maternità, un...

Temi più discussi: Marzullo intervista Fagnani in piazza, botta e risposta con scintille: Domanda inopportuna; Simona Ventura: Lele Mora mi disse che un figlio mi avrebbe rovinato la carriera. La paresi di Bell? Me ne accorsi in studio con...; MystFest: il racconto investigativo tra tra podcast, cronaca e letteratura; Quando Benedetta Rossi e Marco Gentili raccontavano i figli mai arrivati: oggi sono partiti per una doppia adozione.

#FrancescaFagnani ha contestato a Gigi Marzullo una domanda sulla maternità durante un incontro pubblico a Minori, definendola inopportuna e invasiva. Il confronto, davanti alla platea, si è chiuso con l’invito della conduttrice a proseguire. x.com

Francesca Fagnani e Gigi Marzullo, battibecco al veleno: Perché non hai figli?. E lei ribatte: Ti sto antipaticaQuella che doveva essere una conversazione dedicata ai libri e al giornalismo si è trasformata in un confronto a suon di battute ironiche. Durante Appuntamenti d’Estate 2026, ... leggo.it

Non è una domanda da fare nel 2026: Francesca Fagnani gela Gigi Marzullo, il video del botta e rispostaUn incontro pubblico a Minori, sulla Costiera Amalfitana, per la presentazione del nuovo libro ... msn.com