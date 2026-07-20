Scontro tra scooter e bici elettrica nella notte | ferito un minore

Da anteprima24.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte si è verificato uno scontro tra uno scooter e una bici elettrica in via Delle Puglie. Un minore è rimasto ferito e portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio, dove è stato curato per ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai coinvolti. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale stanotte in via Delle Puglie. Coinvolti un motoveicolo e una bici elettrica. Ferito lievemente un minore che é stato curato dai sanitari del Pronto Soccorso presso l’Ospedale San Pio. Sul posto per i rilievi i Carabinieri del Comando Provinciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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