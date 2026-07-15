Un incidente tra uno scooter e un'auto si è verificato questa mattina a Sezze, all’incrocio tra Colli I-II e via Sorana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno elitrasportato un minore in condizioni serie a Roma. L’incidente è avvenuto in un punto considerato molto pericoloso. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dello scontro o sulle condizioni degli altri coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un violento impatto tra un’automobile e un ciclomotore si è verificato nella mattinata di oggi a Sezze, in corrispondenza dell’intersezione tra Colli I-II tratto e via Sorana, un incrocio ritenuto particolarmente pericoloso. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10 e ha coinvolto due persone. Coinvolti una donna e un ragazzo di 16 anni. Secondo le informazioni disponibili, l’autovettura era condotta da una donna di Sezze di oltre 60 anni, mentre alla guida del ciclomotore si trovava un ragazzo minorenne di 16 anni. Le cause e la dinamica dell’incidente non sono state precisate. Il trasferimento in eliambulanza. A seguito dello scontro, il giovane è stato soccorso e successivamente trasferito in eliambulanza a Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Brutto scontro tra scooter e auto a Sezze: minore elitrasportato a Roma in condizioni serie

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