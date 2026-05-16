Scontro nella notte tra auto e scooter | 15enne sbalzato sull’asfalto
Nella notte di sabato 16 maggio, lungo via Sclavons vicino al bar Alla Passeggiata a Cordenons, si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. Durante l’incidente, un ragazzino di 15 anni è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.
Incidente stradale a Cordenons. Un'auto e una moto si sono scontrate nella notte di sabato 16 maggio lungo via Sclavons, vicino al bar Alla Passeggiata. Immediati i soccorsi. Il fatto è successo intorno a mezzanotte. Coinvolti, da quanto si apprende, una 21 enne di Spilimbergo e un 15enne. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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