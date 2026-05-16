Scontro nella notte tra auto e scooter | 15enne sbalzato sull’asfalto

Nella notte di sabato 16 maggio, lungo via Sclavons vicino al bar Alla Passeggiata a Cordenons, si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. Durante l’incidente, un ragazzino di 15 anni è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui