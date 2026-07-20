Una donna è morta questa mattina in un incidente tra due auto avvenuto sotto il cavalcavia della Superstrada sulla via del Mare a Comacchio, alle 8. Le vetture si sono scontrate frontalmente.

Ferrara, 20 luglio 2026 – Tragedia, questa mattina, sulla via del Mare all'altezza di Comacchio. Sotto il cavalcavia della Superstrada, intorno alle 8, due auto si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto ha perso la vita un'anziana. Ferita e portata all'ospedale di Cona la giovane alla guida dell'altra vettura. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra 2 auto a Comacchio sotto il cavalcavia: morta una donna

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