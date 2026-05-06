Incidente stradale a Foggia scontro tra due auto tra viale Ofanto e via Gioberti | ferite una donna e una bambina

Nel pomeriggio di oggi a Foggia si è verificato un incidente tra due auto, tra viale Ofanto e via Gioberti. Nell’impatto sono rimaste ferite una donna e una bambina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’incidente.

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 6 maggio, a Foggia. Due i veicoli coinvolti nel sinistro, verificatosi tra viale Ofanto e via Gioberti. All'interno di uno dei due veicoli (una Mg) c'erano una donna e la figlia di nove anni; nell'altra.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Foggia, incidente stradale di viale Di Vittorio: la vittima è una donna di 77 anni Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale a Foggia, scontro tra una Punto e un Doblò: donna trasportata in pronto soccorso Terribile incidente a Samone: scontro tra due auto, una finisce contro il guardrail. Morta una donnaUn terribile incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 aprile 2026, sull'ex statale 565, denominata Pedemontana, sul territorio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bruttissimo incidente stradale sulla Statale 655: interviene l'elisoccorso, diversi km di coda; Incidente stradale tra Candela e Foggia, feriti e traffico in tilt; Furgone si incastra nella parte posteriore di un camion sulla SS 655 Foggia-Candela: due feriti FOTO; Drammatico incidente sulla SS16: donna muore sbalzata sull'asfato dopo l'impatto tra il suo scooter e un furgone. Scontro tra due auto a Foggia, in ospedale mamma e figlia di 9 anniÈ di due persone ferite, mamma e figlia di 9 anni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Foggia, tra viale Ofanto e via Gioberti. Due le auto coinvolte. In un’autovettura ... lagazzettadelmezzogiorno.it INCIDENTE FOGGIA Scontro tra due auto a Foggia, in ospedale mamma e figlia di 9 anniFOGGIA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Foggia, all’incrocio tra via Gioberti e viale Ofanto. Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro ... statoquotidiano.it : Violento incidente stradale a Roccaravindola, nei pressi del centro commerciale “I Melograni”, nel primo pomeriggio di oggi. - facebook.com facebook Tragico incidente stradale nella notte: muore ragazza di 25 anni, grave la sorella x.com