Una domenica di primavera si è conclusa con un incidente stradale grave a Forlì, quando due auto si sono scontrate frontalmente. Una donna è deceduta sul luogo dell’incidente, mentre altre sette persone sono rimaste ferite, tra cui il marito della vittima e due bambini. Tra i feriti, uno si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Forlì, 3 maggio 2026 – Una domenica di primavera che si trasforma in tragedia. Una vita spezzata e 7 feriti, di cui uno grave – il marito della vittima – e due bambini piccoli. È il triste bilancio dell’ incidente avvenuto alle 16,15, sulla Sp3 del Rabbi in località San Zeno, al confine tra i comuni di Galeata e Predappio. Le due auto viaggiavano in direzione opposte quando, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente in una semicurva. Ad avere la peggio nell’impatto una donna, classe 1959, di Comacchio: per lei vano ogni soccorso. La donna viaggiava a bordo di una Hyundai i20, che proveniva da valle. Era seduta dietro, lato conducente, insieme al marito, grave, trasportato in elicottero a Cesena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro frontale tra due auto: morta una donna e 7 feriti, tra cui 2 bambini

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