SS 107 scontro tra Punto e BMW | due feriti estratti dalle lamiere

Un incidente si è verificato sulla strada statale 107, coinvolgendo un veicolo Punto e una BMW. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto due persone dalle lamiere dei mezzi coinvolti. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento e non sono state rese note ufficialmente. Nessuno dei due conducenti ha riportato ferite gravi, mentre le operazioni di soccorso hanno richiesto diverse ore di lavoro. La strada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

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? Domande chiave Come sono riusciti i Vigili del Fuoco a liberare i feriti?. Quali sono le cause esatte dello scontro tra le due auto?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla dinamica dell'incidente?. Come influirà il blocco della carreggiata sulla viabilità della zona?.? In Breve Intervento dei Vigili del Fuoco di Cosenza per estrarre i feriti dalle lamiere.. Trasferimento d'urgenza dei due pazienti presso l'ospedale di Cosenza tramite SUEM 118.. Polizia Municipale interviene al chilometro 33 per gestire la viabilità e ricostruire dinamica.. Chiusura temporanea della carreggiata SS 107 per operazioni di messa in sicurezza.. Due persone sono state estratte dalle lamiere dopo lo scontro tra una Fiat Punto e una BMW X4 avvenuto oggi intorno alle 14:00 al chilometro 33 della SS 107 in Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SS 107, scontro tra Punto e BMW: due feriti estratti dalle lamiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BMW M3 Acceleration Battle | From E30 to G80 #bmw #topspeed #acceleration Sullo stesso argomento Frontale tra auto: feriti estratti dalle lamiere, sul posto due eliambulanzeMassiccio intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme, dove si è verificato un grave... Leggi anche: Roma, scontro mortale tra auto: due morti e due giovani estratti vivi dalle lamiere Incidente sulla Statale 107 a Cosenza: scontro tra Fiat Punto e BMW X4, due feritiUn violento incidente stradale è stato registrato nel primo pomeriggio del 14 maggio sulla Statale 107, nel tratto compreso tra Zumpano e il cimitero di Cosenza, in Calabria. Lo scontro ha coinvolto u ... it.blastingnews.com Cosenza, grave incidente sulla SS 107: scontro tra Punto e BMW, due feriti estratti dalle lamiereUn grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, lungo la Statale 107 Silana Crotonese. Il sinistro, ... cosenza.gazzettadelsud.it