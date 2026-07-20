Durante un presidio a Bologna, la sorella di Abderrahim Fakir si è messa a piangere, attirando l’attenzione delle persone presenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini in piazza Nettuno, dopo la diffusione di un video che ha sollevato polemiche sulla morte di Fakir. La presenza massiccia si è verificata nel contesto delle discussioni pubbliche e delle proteste successive alla diffusione delle immagini.

Migliaia di persone in piazza Nettuno. Dopo il video che ha sconvolto l’Italia e le polemiche sulla morte di Abderrahim Fakir, Bologna è tornata in piazza. Stavolta non per protestare soltanto, ma per stringersi attorno alla famiglia del 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. Una manifestazione segnata da lacrime, applausi e momenti di forte tensione emotiva. L’episodio più drammatico si è verificato pochi istanti dopo l’intervento del sindaco Matteo Lepore. Mentre il primo cittadino stava cedendo il microfono, Khadija, sorella di Abderrahim Fakir, si è improvvisamente sentita male, accasciandosi a terra davanti ai presenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Abderrahim Fakir, la sorella crolla durante il presidio: le lacrime della famiglia scuotono Bologna

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La sorella di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un'operazione di polizia al Pilastro, si è sentita male ed è svenuta in piazza del Nettuno nel corso del presidio organizzato dal sindaco Matteo Lepore per ricordare il fratello. Il primo cittadino, che ha int x.com

Morte di Abderrahim Fakir reddit

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