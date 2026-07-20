Abderrahim Fakir la sorella crolla durante il presidio | le lacrime della famiglia scuotono Bologna

Da notizieaudaci.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un presidio a Bologna, la sorella di Abderrahim Fakir si è messa a piangere, attirando l’attenzione delle persone presenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini in piazza Nettuno, dopo la diffusione di un video che ha sollevato polemiche sulla morte di Fakir. La presenza massiccia si è verificata nel contesto delle discussioni pubbliche e delle proteste successive alla diffusione delle immagini.

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Migliaia di persone in piazza Nettuno. Dopo il video che ha sconvolto l’Italia e le polemiche sulla morte di Abderrahim Fakir, Bologna è tornata in piazza. Stavolta non per protestare soltanto, ma per stringersi attorno alla famiglia del 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. Una manifestazione segnata da lacrime, applausi e momenti di forte tensione emotiva. L’episodio più drammatico si è verificato pochi istanti dopo l’intervento del sindaco Matteo Lepore. Mentre il primo cittadino stava cedendo il microfono, Khadija, sorella di Abderrahim Fakir, si è improvvisamente sentita male, accasciandosi a terra davanti ai presenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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