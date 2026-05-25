Sciopero dei treni il 28 e 29 maggio stop di 24 ore per Trenitalia e Trenord

Uno sciopero di 24 ore coinvolgerà Trenitalia e Trenord il 28 e 29 maggio, proclamato da sigle sindacali autonome in concomitanza con uno sciopero generale. L'agitazione si svolgerà dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì, interessando il personale del Gruppo FS Italiane. Il blocco riguarderà i servizi ferroviari nazionali durante questo intervallo di tempo.

Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei treni, in adesione a uno sciopero generale, che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane: l'agitazione è prevista dalle ore 21 di giovedì 28 alle ore 21 di venerdì 29 maggio. Lo riferiscono le Ferrovie dello Stato in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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