Durante la settimana dal 18 al 24 maggio si sono verificati diversi scioperi che hanno coinvolto vari settori, tra cui il trasporto e la sanità. Lo sciopero generale indetto dal sindacato Usb ha interessato principalmente il primo giorno della settimana, lunedì 18 maggio. Sono state segnalate interruzioni e disagi per i servizi di Trenitalia, Trenord, Italo, le linee di autobus e traghetti, oltre alle attività sanitarie. Le modalità di sciopero e le eventuali variazioni dei servizi sono state comunicate dalle rispettive organizzazioni.

Gli scioperi della settimana 18-24 maggio hanno come evento principale lo sciopero generale che è stato indetto per lunedì 18 maggio dal sindacato Usb (Unione Sindacale di Base). Si tratta di uno sciopero di 24 ore che coinvolge gli iscritti al sindacato nel settore pubblico e privato, secondo varie modalità. A rischio scuola, sanità, servizi pubblici in generale e trasporti. Tutti settori che potrebbero registrare importanti rallentamenti e rimodulazioni. E nella stessa giornata è previsto lo sciopero del trasporto pubblico locale a Bari. Ed è previsto anche lo sciopero della sanità indetto da Usi. Sciopero generale lunedì 18 maggio. “Il 18 maggio fermiamo il Paese contro guerra, genocidio, riarmo e repressione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi 18-24 maggio: disagi per Trenitalia, Trenord, Italo, bus, traghetti e sanità

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