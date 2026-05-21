A Scandicci si è svolto uno sciopero indetto dal gruppo Kering, con circa un migliaio di lavoratori che hanno partecipato a un corteo. Le adesioni tra il 70 e il 100% sono state registrate negli stabilimenti del gruppo, che si oppone ai licenziamenti annunciati nella linea di produzione di una nota marca di alta moda. Nonostante la mobilitazione, l’azienda ha dichiarato che la decisione di procedere con i licenziamenti non può essere rimandata.

Un migliaio di manifestanti in corteo, adesioni tra il 70 e il 100% negli stabilimenti del gruppo e una mobilitazione compatta contro i tagli nella filiera della pelletteria di lusso. A Scandicci (Firenze), cuore produttivo del Made in Italy, le sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca Cisl e Uiltec hanno incrociato le braccia per denunciare a gran voce i 54 licenziamenti annunciati dal marchio Alexander McQueen, azienda del gruppo del lusso francese Kering. La protesta ha coinvolto i lavoratori dell’intera galassia del gruppo: da Gucci a Saint Laurent, passando per Bottega Veneta, Balenciaga, Ginori 1735 e Roman Style (Brioni). Il corteo è partito in mattinata proprio davanti alla sede di Gucci, per poi snodarsi fino agli uffici di Kering Italia, dove centinaia di lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati hanno dato vita a un presidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero Kering, adesione tra il 70 e il 100% e un migliaio di lavoratori in corteo a Scandicci contro i licenziamenti in McQueen. Ma il colosso tira dritto: “Decisione non più procrastinabile”

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