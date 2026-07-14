Al lavoro nella canicola e senza diritti | i rider di Glovo e Deliveroo incrociano le braccia

I rider di Glovo e Deliveroo hanno deciso di incrociare le braccia a causa delle alte temperature. Lo sciopero si è verificato in una città dove un'ordinanza vieta di lavorare nelle ore più calde. La protesta riguarda le condizioni di lavoro durante le ondate di caldo e la mancanza di diritti adeguati. La mobilitazione ha coinvolto i corrieri che operano sotto il sole cocente, rispettando l'ordinanza che limita le attività nelle ore più torride.

Sciopero per condizioni meteo avverse, in una città dove l'ordinanza anti-caldo obbligherebbe all'astensione del lavoro nelle ore più torride. Domani, 15 luglio, sotto le Due Torri come nel resto d'Italia, i rider di Glovo e Deliveroo incrociano le braccia, spegnendo le applicazioni «contro le le politiche di sfruttamento» che un algoritmo agisce su un'intera categoria, per lo più composta da giovani di origine straniera. Al centro della protesta vi è il mancato aumento dei compensi e prestazioni di lavoro che, svolte nelle ore di caldo estremo, mettono a rischio la salute e la sicurezza di addetti che già avevano lavorato in condizioni avverse durante l'alluvione che aveva colpito Bologna nell'ottobre del 2024. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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