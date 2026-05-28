Precariato nel mondo della giustizia | fonici del tribunale incrociano le braccia

Da lecceprima.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa venti fonici, trascrittori e stenotipisti del tribunale di Lecce hanno scioperato, protestando contro il precariato e la mancata internalizzazione del personale. La protesta riguarda le condizioni di lavoro di queste figure, che operano all’interno della struttura giudiziaria. La mobilitazione si è verificata in risposta a questioni di stabilità e riconoscimento professionale, senza che siano stati specificati dettagli sulle richieste o sulle eventuali conseguenze dello sciopero.

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LECCE – Precariato nel mondo della giustizia e internalizzazione mancata del personale: incrociano le braccia fonici, trascrittori, stenotipisti del tribunale di Lecce, circa una ventina di professionalità a fronte delle 1.500 totali in Italia, che garantiscono da vent’anni il funzionamento della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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