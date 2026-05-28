Precariato nel mondo della giustizia | fonici del tribunale incrociano le braccia

Notizia in breve

Circa venti fonici, trascrittori e stenotipisti del tribunale di Lecce hanno scioperato, protestando contro il precariato e la mancata internalizzazione del personale. La protesta riguarda le condizioni di lavoro di queste figure, che operano all’interno della struttura giudiziaria. La mobilitazione si è verificata in risposta a questioni di stabilità e riconoscimento professionale, senza che siano stati specificati dettagli sulle richieste o sulle eventuali conseguenze dello sciopero.