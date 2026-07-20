schianto tra macchina e scooter perde la vita centauro di 59 anni

Un uomo di 59 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 90, nel comune di Rivolta d’Adda. Lo scooterista si stava spostando da Cassano verso Pandino, quando si è verificato uno scontro con un'auto all’incrocio tra la vecchia strada per Agnadello e il borgo di Rivolta. La vittima proveniva da Fara Gera d’Adda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto.

RIVOLTA D’ADDA (Cremona) Uno scooterista di 59 anni di Fara Gera d’Adda, Osvaldo Anziutti, ha perso la vita ieri sulla provinciale 90 mentre da Cassano si stava dirigendo verso Pandino, all’incrocio tra la vecchia strada per Agnadello e il borgo di Rivolta. Secondo i rilievi della Polstrada di Crema, la Fiat 500 proveniva dalla vecchia strada per Agnadello e stava per girare sulla sinistra per imboccare la via per entrare nel borgo. Il conducente non ha visto arrivare lo scooter dalla sua destra e ha attraversato l’incrocio. L’impatto è stato violentissimo, tanto che il centauro è finito in una roggia e il suo cadavere è stato recuperato solo alcune centinaia di metri più avanti, dopo una lunga ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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