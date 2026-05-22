Centauro perde la vita dopo lo schianto contro due vetture | l’autopsia chiarirà gli ultimi istanti del 61enne
Venerdì pomeriggio, in via Abbazia a Morciano, un uomo di 61 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro è rimasto coinvolto nello scontro e ha perso il controllo della moto, che si è schiantata contro le auto. L’autopsia è stata disposta per chiarire gli ultimi istanti della sua vita. La comunità locale attende aggiornamenti sulle cause e le circostanze dell’incidente.
Un’intera comunità attende risposte dopo la tragedia avvenuta venerdì pomeriggio in via Abbazia, a Morciano, dove ha perso la vita il 61enne Luca Giovannini. Saranno ora gli accertamenti disposti dalla Procura di Rimini, a partire dall’autopsia sul corpo del motociclista, a cercare di chiarire. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Perde il controllo della moto e muore a 29 anni nello schianto contro il palo
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