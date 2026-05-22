Centauro perde la vita dopo lo schianto contro due vetture | l’autopsia chiarirà gli ultimi istanti del 61enne

Venerdì pomeriggio, in via Abbazia a Morciano, un uomo di 61 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro è rimasto coinvolto nello scontro e ha perso il controllo della moto, che si è schiantata contro le auto. L’autopsia è stata disposta per chiarire gli ultimi istanti della sua vita. La comunità locale attende aggiornamenti sulle cause e le circostanze dell’incidente.

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