A Hong Kong, dal 22 al 30 luglio, si terranno i Campionati Mondiali di scherma 2026. L’Italia punta a tornare a conquistare un titolo individuale, assente dal 2023. La competizione coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo e rappresenta l’appuntamento principale per la disciplina in questa parte dell’anno. Le gare si svolgeranno in diversi impianti, con le prove individuali e a squadre in programma durante la settimana.

L’Italia ci deve provare. Mancano pochi giorni e si alzerà il sipario sui Campionati Mondiali 2026 di scherma, competizione quest’anno in scena in oriente, precisamente presso Hong Kong, dal 22 al 30 luglio. Sarà un vero e proprio tour de force per la Nazionale azzurra, chiamata a riprendersi almeno un titolo nella specialità individuale che manca addirittura dal 2023, ovvero dal trionfo d i Alice Volpi nel fioretto femminile avvenuto tra le mura amiche di Milano. Da allora, nessun altro rappresentante della squadra tricolore è più riuscito a salire sul gradino più alto del podio. E l’anno scorso (nel 2024 non si svolsero Mondiali per via delle Olimpiadi) la spedizione non fu in grado di raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma, Mondiali 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Un titolo individuale manca dal 2023

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