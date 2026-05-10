Infantino archivia definitivamente le speranze dell’Italia | l’Iran andrà ai Mondiali
Il Comitato internazionale ha confermato che l’Iran parteciperà ai Mondiali 2026, chiudendo definitivamente la questione. Di conseguenza, le possibilità di un ripescaggio per l’Italia sono state eliminate. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non ci sono più margini di modifica. La questione dell’ammissione del team iraniano si è conclusa con questa comunicazione, lasciando il quadro dei partecipanti al torneo invariato.
Sembra essersi chiuso definitivamente il “caso Iran” ai Mondiali 2026. E con lui, anche il dibattito su un eventuale ripescaggio dell’Italia. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha infatti pubblicato un messaggio inequivocabile sul proprio profilo social: «Auguro il meglio all’Iran per la loro quarta partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo». Un passaggio che vale quasi come una conferma ufficiale della presenza della nazionale iraniana al torneo che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Infantino – FIFA President (@gianniinfantino) Il ripescaggio sperato. Per l’Italia, quindi, le porte del Mondiale sembrano chiudersi definitivamente.🔗 Leggi su Open.online
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