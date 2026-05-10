Infantino archivia definitivamente le speranze dell’Italia | l’Iran andrà ai Mondiali

Il Comitato internazionale ha confermato che l’Iran parteciperà ai Mondiali 2026, chiudendo definitivamente la questione. Di conseguenza, le possibilità di un ripescaggio per l’Italia sono state eliminate. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non ci sono più margini di modifica. La questione dell’ammissione del team iraniano si è conclusa con questa comunicazione, lasciando il quadro dei partecipanti al torneo invariato.

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