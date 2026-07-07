Mondiali di Scherma 2026 i convocati dell’Italia | dal 22 al 30 luglio in gara

Roma – È composta da 30 atleti la delegazione azzurra che partirà per i Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026 in programma dal 22 al 30 luglio. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 24 titolari e sei riserve – una per specialità – che voleranno in Asia già dal 16 luglio, per sostenere degli allenamenti di rifinitura a Shenzhen, in Cina. Poi il trasferimento a Hong Kong, dove saranno in palio 12 titoli, sei individuali e altrettanti a squadre. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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I MIEI 26 CONVOCATI DELL'ITALIA SE VENIAMO RIPESCATI AL MONDIALE 2026

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