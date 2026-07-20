Scempio al Monumentale | Più risorse in sicurezza

Notizia in breve

Il cimitero monumentale ha subito diversi furti negli ultimi giorni, attirando l’attenzione delle autorità. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e hanno avviato controlli più stringenti. Le autorità locali hanno annunciato che saranno aumentate le risorse destinate alla sicurezza del sito. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle misure adottate o sugli eventuali responsabili, mentre le indagini proseguono per identificare i colpevoli.