Scempio al Monumentale | Più risorse in sicurezza
Il cimitero monumentale ha subito diversi furti negli ultimi giorni, attirando l’attenzione delle autorità. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e hanno avviato controlli più stringenti. Le autorità locali hanno annunciato che saranno aumentate le risorse destinate alla sicurezza del sito. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle misure adottate o sugli eventuali responsabili, mentre le indagini proseguono per identificare i colpevoli.
Non si placa la polemica intorno ai maxi furti al Cimitero Monumentale, avvenuti circa una settimana fa. Tra gli interventi c’è anche quello di Marco Eboli, presidente dell’associazione culturale Balder, che riprende le dichiarazioni dell’assessore Neulichedl: "Si è detto che i proventi che il Comune incassa dai servizi crematori non vengono reinvestiti nella cura dei 27 cimiteri cittadini. Ebbene, per i cimiteri, esiste un dovere morale e di civiltà non meno vincolante per la giunta e il sindaco Massari. L’abbandono del Cimitero Monumentale, in particolare, è in contraddizione con l’azione stessa del Comune. Ebbene, se si riconosce il valore storico e artistico che il nostro cimitero rappresenta, come può poi non destinare risorse per la sua custodia e cura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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