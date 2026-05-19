Meno risorse e più jihadismo Così Africom lancia l’allarme sicurezza

L’aumento delle attività dei gruppi jihadisti nel Sahel sta preoccupando le autorità militari statunitensi. Secondo quanto riferito da Africom, la regione sta vivendo una crescita delle minacce, mentre le risorse disponibili per affrontarle si sono ridotte. La situazione potrebbe rappresentare un rischio diretto anche per gli Stati Uniti, che potrebbero non riuscire a intervenire tempestivamente. La questione viene monitorata da vicino, ma i limiti di capacità attuali complicano una risposta efficace.

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